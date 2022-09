Ameaças de represálias sobre figuras públicas que apoiaram os protestos no Irão

As autoridades iranianas ameaçaram esta quinta-feira exercer represálias sobre as figuras públicas que nos últimos dias apoiaram as manifestações desencadeadas pela morte de Masha Amini, uma mulher curda detida pela polícia de moralidade.

O Irão foi abalado por uma vaga de protestos que provocou dezenas de vítimas desde a morte desta mulher de 22 anos em 16 de setembro, alguns dias após a sua detenção por ter infringido o estrito código sobre o uso de vestuário feminino previsto nas leis da República islâmica, em particular o uso do véu.

"Vamos perseguir as celebridades que sopraram nas brasas" dos "tumultos", declarou esta quinta-feira o governador da província de Teerão, Mohsen Mansouri, citado pela agência noticiosa ISNA.