André Ventura ao lado de Salvini, líder da extrema-direita, em Itália. Veja as imagens

O líder do Chega, André Ventura, encontrou-se esta quinta-feira com Matteo Salvini, o líder da Liga, um partido de extrema-direita italiano. Os dois políticos surgiram juntos num comício em Florença, Itália.Os dois partidos pertencem à ID, um partido europeu que junta outros partidos nacionalistas, entre eles a Frente Nacional, liderado por Marine Le Pen."O Chega está a crescer na direita europeia. Por toda a Europa, os partidos da Identidade e Democracia (ID) respeitam agora Portugal como um exemplo de crescimento de uma força antissistema. Eu e Salvini, de mãos dadas, é um sinal para o futuro de Portugal e Itália", afirmou André Ventura no final do mês de agosto, altura em que anunciou a viagem até aquele país europeu.

Um dia antes do encontro, Salvini, que estava em campanha eleitoral pela região italiana da Toscana, foi atacado por uma mulher que lhe rasgou a camisa e arrancou o rosário que tinha ao pescoço. O líder da Liga é alvo de críticas no país devido ao discurso e ideais xenófobos.