Angela Merkel preocupada com saúde de Navalny mas defensora de relações com Rússia

A chanceler alemã, Angela Merkel, disse hoje que está "extremamente preocupada" com a saúde do opositor russo Alexei Navalny e defendeu a cooperação do seu país com a Rússia na construção do gasoduto Nord Stream 2.

"Estamos extremamente preocupados com a situação de Alexei Navalny, e o Governo alemão, junto com outros, está a trabalhar para garantir que receba cuidados médicos adequados", disse Merkel, a partir de Berlim, durante uma videoconferência da assembleia parlamentar do Conselho da Europa.

"Estamos muito inquietos e a tentar usar a nossa influência", insistiu a chanceler, cujo país ocupa a presidência rotativa entre novembro e maio do Conselho da Europa, uma organização pan-europeia que tem 47 Estados membros, incluindo a Rússia, com sede em Estrasburgo.

Angela Merkel também sublinhou o quão "importante" foi o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (CEDH), o braço judicial do Conselho da Europa, ter exigido a libertação do opositor do Kremlin.

"Temos muitos conflitos com a Rússia, o que infelizmente dificulta a nossa relação, mas continuo a ser a favor de continuarmos a falar", declarou ainda a chanceler.

O opositor foi transferido na segunda-feira para um hospital prisional, de acordo com o Serviço Prisional Federal da Rússia (FSIN, na sigla em russo).

Navalny está em greve de fome há cerca de três semanas para protestar contra a recusa das autoridades em permitir a visita dos seus médicos quando começou a sentir fortes dores nas costas e a perda de sensibilidade nas pernas.

Alexei Navalny, o principal oponente do Presidente russo, Vladimir Putin, foi preso em janeiro ao voltar da Alemanha, onde passou cinco meses a recuperar de um envenenamento com um agente neurotóxico que foi atribuído ao Kremlin, acusações que as autoridades russas rejeitaram.

Angela Merkel defendeu hoje, durante a mesma reunião do Conselho da Europa, a cooperação em curso do seu país com a Rússia na construção do gasoduto Nord Stream 2.

Merkel observou que o gasoduto Nord Stream 2 ainda não foi concluído, mas o gás russo já é enviado livremente para a Europa ao longo de outras rotas, incluindo o gasoduto Nord Stream 1, que está sob o Mar Báltico e vai até a Alemanha.

"Eu sei que há controvérsia sobre o Nord Stream 2 e conheço a opinião de muitos Estados membros", disse Merkel.

"Mas gostaria de sublinhar que o gás que será entregue através do Nord Stream 2, que ainda não está a ocorrer, não é pior do que o gás do Nord Stream 1(...)", declarou.

Nord Stream 2 é propriedade da estatal russa Gazprom, com investimentos de várias empresas europeias, e Merkel observou que o projeto tem as aprovações necessárias da UE.

O gasoduto está a ser construído sob o mar Báltico, contornando a Polónia e a Ucrânia e levantando objeções em ambos os países. Os Estados Unidos também se opuseram veementemente ao gasoduto, dizendo que tornará a Europa muito dependente do gás russo.