Animal terrestre mais velho do mundo é uma tartaruga e tem 191 anos (ou mais)

O animal terrestre mais velho do mundo continua a ser a tartaruga Jonathan, que completou no mês passado 191 anos. No entanto, este valor é apenas uma estimativa visto que quando foi oferecida ao governador de Santa Helena, no Atlântico Sul, em 1982, já deveria ter uns 50 anos de idade.Assim, segundo o The Guardian, a estima-se que a tartaruga tenha nascido em 1832, mas pode ser ainda mais velha.A tartaruga gigante das Seychelles (Aldabrachelys gigantea hololissa), conhecida como Jonathan, vive na remota ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, desde 1882, ano em que foi oferecida ao governador William Grey-Wilson. A idade foi confirmada pela descoberta de uma fotografia antiga, tirada entre 1882 e 1886, que mostra Jonathan a pastar nos jardins da residência do governador.Foi apenas em novembro de 2022 que lhe foi finalmente concedida uma data de aniversário oficial, 4 de dezembro de 1832, por Nigel Phillips, o governador do território ultramarino britânico.A tartaruga, que está coberta de rugas há vários anos, está também cega devido a cataratas e já não tem olfato.