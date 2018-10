Casal está entre os 20 mortos na sequência de uma colisão com limusina em Nova Iorque.

11:19

Amy e Alex Steenburg são duas das vítimas mortais do acidente que provocou 20 mortes este sábado, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.



Amy completava 30 anos no dia em que, juntamente com o marido, as irmãs e respetivos companheiros, seguiam para a sua festa de aniversário, numa limusina reservada para o efeito.

A última vez que a jovem fez uma publicação no Facebook, dedicou-a ao marido, com quem casou em junho e por quem revelou estar muito apaixonada.

"Só queria dizer que te amo mais do que as palavras possam explicar. És um homem incrível e que alinha em todas as minhas ideias. (…) obrigada", pode ler-se na publicação.







Recorde-se que este sábado ficou marcado pela colisão entre dois veículos, um deles a limusina, num cruzamento em Schoharie, Nova Iorque, alegadamente por seguir a alta velocidade na descida de uma colina.