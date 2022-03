Falsa herdeira Anna Sorokin sai da prisão dos EUA e é deportada para a Alemanha

Anna Sorokin, uma mulher russo-alemã de 31 anos, detida, em 2019, nos Estados Unidos da América por conseguir enganar a elite de Nova Iorque ao fazer passar-se por uma herdeira de uma família rica foi solta e vai ser deportada para a Alemanha.Segundo o New York Post, Anna foi libertada de um centro de detenção em Nova Iorque e deve embarcar, ainda esta terça-feira, num voo para Frankfurt, na Alemanha.Entre 2016 e 2017, a cidadã russo-alemã usou o nome falso 'Anna Delvey' para se passar por uma herdeira com uma fortuna avaliada em 60 milhões de euros.A história, que enganou e prejudicou hotéis, bancos e amigos, foi transformada em uma série na Netflix - 'Investing Anna', com Julia Garner no papel da protagonista.Anna Sorokin tem 31 anos e, na realidade, é filha de um camionista que nasceu num subúrbio de Moscovo.