Anthony Fauci acaba aos 82 anos carreira de serviço público sempre fiel à ciência

Anthony Fauci vai acabar uma carreira de serviço público, velha de cinco décadas, no final deste mês, marcada pela pandemia do HIV no início e do novo coronavirus no final, sempre sob o princípio de "fidelidade à ciência".

Em extensa entrevista à The Associated Press, Fauci afirmou que sai excitado pelas perspetivas de avanços como as vacinas anti-covid de próxima geração, mas também preocupado por as mentiras estarem a marcar um "tempo profundamente perigoso" para a saúde pública e a ciência.

"As mentiras abundam e nós quase que já as normalizámos", disse. "Estou preocupado com o meu próprio campo de conhecimento, mas também com o país", desenvolveu.