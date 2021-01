Antiga piloto portuguesa Joana Lemos vai casar-se com herdeiro da FIAT

Joana Lemos, antiga piloto de rali portuguesa, de 47 anos, está noiva de Lapo Elkann, fundador da Italia Independent e herdeiro da FIAT. Conheceram-se em Portugal e estão juntos há cerca de um ano. Em comum têm a paixão pela velocidade e pelos automóveis.

"Aos 43 anos quero construir o futuro e uma família ainda maior porque vejo na Joana a mulher, a mãe e a pessoa com quem quero passar a minha vida", disse o mais excêntrico dos membros da família Agnelli, que também é dona da Juventus, de Cristiano Ronaldo, em entrevista à publicação italiana Chi.

Mas esta não foi a única declaração de amor de Lapo, que admitiu, citado pelo Torino Today, que Joana Lemos foi a única pessoa "capaz de trazer à tona" a melhor versão de si mesmo.

Com um passado cheio de excentricidades, escândalos e vícios, Lapo parece agora focado apenas na sua relação com Joana Lemos, nas suas empresas e em ajudar os outros, uma vez que ambos se envolveram num projeto de solidariedade - em Portugal e Itália - para ajudar a acabar com a fome e a pobreza derivadas da Covid-19.

Recorde-se que Joana Lemos é mãe de dois filhos, de 19 e 21 anos, fruto da relação anterior com Manuel Reymão Nogueira. Mas Lapo garante que nada disso importa: "Quando olho para ela não vejo aliança ou casamento, mas sim a pessoa que amo e a amiga que preencheu as minhas lacunas emocionais", disse.