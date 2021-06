Antigo advogado de Trump impedido de exercer após declarações sobre fraude eleitoral

Rudolph W. Giuliani

O antigo advogado de Donald Trump,, foi proibido de exercer advocacia em Nova Iorque após uma ordem do Supremo Tribunal daquele estado norte-americano.Trata-se, contudo, de uma medida provisória. A decisão foi tomada após uma queixa apresentada pela Ordem dos Advogados de Nova Iorque.Em causa estão falsas declarações de Giuliani em tribunal, proferidas após as eleições presidenciais de 2020, que deram a vitória ao democrata Joe Biden.

"Há evidências incontestáveis ??de que o entrevistado comunicou declarações comprovadamente falsas e enganosas aos tribunais, legisladores e ao público em geral na qualidade de advogado do ex-presidente Donald J. Trump e a campanha de Trump em conexão com o esforço fracassado de Trump na reeleição em 2020", acusou a New York Bar Association, citada pela ABC News.



O coletivo de juízes concluiu que "a conduta do réu constitui uma ameaça imediata ao interesse público", justificando a suspensão do cargo.



O FBI realizou recentemente buscas na casa de Manhattan do antigo presidente da câmara de Nova Iorque, nos EUA, no âmbito de uma investigação que visa negócios na Ucrânia de Rudy Giuliani quando era advogado do ex-presidente norte-americano.