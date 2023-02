Antigo comandante dos bombeiros de Benavente lidera força nacional na Turquia

José Guilherme São Marcos, de 52 anos, antigo comandante dos Bombeiros Voluntários de Benavente, e atual Comandante Regional de Emergência e Proteção Civil do Comando Regional do Alentejo, vai liderar a missão da Força Operacional Conjunta nacional que parte para a Turquia pelas 22h00 desta quarta-feira.O adjunto vai ser Joaquim Santos, segundo comandante do Comando Regional de Emergência de Lisboa e Vale do Tejo.José São Marcos tem experiência na condução de missões de resgate portuguesas no exterior. Liderou, por exemplo, uma missão com 30 operacionais às cheias de Moçambique, em 2019.Na Força Operacional Conjunta seguem um total de 52 operacionais da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, da GNR, do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, e do INEM.A missão portuguesa viaja com binómios cinotécnicos homem-cão, para ajudar nas buscas.Os operacionais nacionais vão ajudar na missão multinacional de busca por sobreviventes dos fortes terramotos que assolaram a região fronteiriça entre a Turquia e a Síria, e causaram até agora um número estimado de 12 mil mortos nos dois países.