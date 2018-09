Aos 91 anos viaja pelo mundo e faz sucesso no Instagram

Idosa russa já conta com mais de 104 mil seguidores nas redes sociais.

12:25

Elena Erkhova tem 91 anos mas mantém um espírito jovem. A idosa russa viaja pelo mundo e publica fotografias por onde passa, tornando-se numa estrela do Instagram.

Nascida em 1927, a mulher passou a vida a trabalhar para fazer uma poupança para a velhice. Aos 83 anos, Elena decidiu começar a sua aventura pelo mundo e já conta com mais de 104 mil seguidores nas redes sociais.

De acordo com o The Moscow Times, durante a II Guerra Mundial, a mulher russa terá trabalhado nas minas em Oremburgo, local onde conheceu o marido. Segundo a mesma fonte, Elena terá sofrido de violência doméstica no casamento do qual resultou uma filha.

Na rede social Instagram, a mulher oriunda de Krasnoyarsk, na Sibéria, alimenta a curiosidade dos fãs com as suas aventuras pelo mundo, em fotos e vídeos.