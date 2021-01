Um apoiante de Donald Trump que invadiu o Capitólio no dia 6 foi detido e acusado, entre outras coisas, de ameaçar de morte a congressista democrata Alexandria Ocasio-Cortez e um polícia do Congresso.









O detido é Garret Miller, texano de Richardson, tem 34 anos e fez as ameaças à democrata no dia do assalto. Em resposta a um tweet de Ocasio-Cortez no qual esta apelava à destituição de Trump, Miller escreveu: “Assassinem AOC”, iniciais do nome da congressista.

Além de visar a congressista, o detido repetiu ameaças, desta feita para o polícia que matou a manifestante Ashli Babbitt. No Facebook escreveu: “Não vai viver por muito tempo.” E acrescentou que muitos milhões de pessoas concordavam que esse polícia “merece morrer”. Noutra mensagem disse que ia “abraçar o seu pescoço com uma linda corda”.



O advogado de Miller, que será esta segunda-feira presente a tribunal, alega que as mensagens foram “uma hipérbole” e garante que o seu cliente “está arrependido dos atos errados que levou a cabo em defesa de Donald Trump”.





Por seu lado, Alexandria Ocasio-Cortez classificou o ataque ao Capitólio como “um evento traumatizante” e diz que muitos congressistas “escaparam por pouco à morte”.





Trump planeia vingança



Desde que deixou o poder, Donald Trump planeia o regresso à política para se vingar dos republicanos que o traíram no Congresso. E ameaça criar um novo partido, no que é entendido como uma forma de pressionar os senadores republicanos a não votarem a sua destituição por “incitamento à rebelião”.





Giuliani insiste na fraude



O advogado de Trump, Rudolph Giuliani, arrisca perder a licença de advocacia em Nova Iorque pelas falsas alegações de fraude eleitoral. Porém, na rádio WABC-AM repetiu acusações sobre a alegada fraude.