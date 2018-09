Apple revela acidentalmente nomes de novos iPhones

Código oculto levou a que um site tecnológico captasse informação acerca dos novos modelos apresentados ainda hoje.

15:12

A Apple revelou inadvertidamente os nomes dos iPhones que irão ser apresentados oficialmente dentro de poucas horas, avança o. Uma atualização da loja online da marca criada por Steve Jobs, levou a que o site tecnológico ATH detetasse um código oculto que revelava pormenores dos novos smartphones.De acordo com estas informações, tudo leva a crer que os próximos modelos de smartphone a ser lançados sejam o iPhone XS, o iPhone XS Mac e o iPhone XR.Estima-se que o iPhone Xs seja uma versão idêntica do iPhone X ao nível do tamanho do dispositivo e da tela, no entanto, haverá um aumento do desempenho. Já o iPhone Xs Mac irá dispor de uma tela OLED de 6,5 polegadas e contará com um armazenamento que pode ir até aos 512 GB.O iPhone Xr deverá ser a versão mais 'low cost' destes lançamentos. O preço será aproximadamente igual ao iPhone 8, uma vez que o desempenho não será tão avançado como os modelos do iPhone X.O lançamento destes dispositivos está marcado para esta quarta-feira, dia 12 de setembro.