Apple apresenta novos iPhones a 12 de Setembro

Será dia 12 de Setembro no Anfiteatro Steve Jobs, na sua sede na Califórnia, que a Apple vai revelar novos iPhones. Espera-se que sejam apresentados três novos telemóveis. O convite para o evento não dá mais detalhes, avança o Negócios A expectativa é que este ano não seja de grandes novidades, optando a Apple por apresentar uma evolução face ao iPhone X em vez de apresentar um dispositivo que seja revolucionário no mercado. O desdobramento do produto-bandeira da Apple chega com a intenção de alargar a gama de preços, devendo divergir também na dimensão e nas cores.Mas não se exclui a hipótese de haver surpresas. É possível que haja novidades em relação ao Apple Watch, ao MacBook Air, ao iPad pro e à nova versão dos AirPods.A imagem do convite para o evento que aconteceu em menos de duas semanas foi revelado pela imprensa norte-americana esta quinta-feira, dia 30 de Agosto.Os resultados da empresa têm vindo a surpreender recentemente. Segundo a empresa sediada em Cupertino (Califórnia), as vendas entre Julho e Setembro deverão ficar compreendidas entre 60 e 62 mil milhões de dólares, quando o consenso de mercado apontava para receitas médias de 59,4 mil milhões.Além do mais, a Apple foi a primeira cotada a atingir uma valorização de um bilião de dólares. Esse marco histórico foi atingido no início deste mês a 2 de Agosto.