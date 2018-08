Steve Jobs era um pai distante e cruel

Filha do fundador da Apple lança livro em que descreve a difícil relação com o progenitor, que chegou a rejeitar ser seu pai.

"Posso ficar com com ele [Porsche] quando te cansares?", perguntou, a dada altura, ainda na sua juventude. "Nem pensar. Não vais receber nada. Compreendes? Nada. Tu não vais receber nada", terá respondido Jobs, de forma agressiva.

Laurene Powell-Jobs, viúva do magnata, emitiu um comunicado a defender o marido juntamente com a irmã deste. "O retrato feito do Steve não corresponde ao marido e pai que conhecemos. Ele amava a Lisa e lamentou não ter sido o pai que deveria na sua infância", é dito pela viúva e por Mona Simpson.



Já a mãe de Lisa,

Um novo livro promete passar em revista o lado mais pessoal de Steve Jobs, o polémico fundador da Apple."Small Fry" deverá chegar às bancas muito brevemente e é uma autobiografia da sua filha mais velha, Lisa Brennan-Jobs. Na obra, a filha do inventor confirma que o pai não quis, inicialmente, assumir a paternidade, tendo sido obrigado pelo tribunal a pagar uma pequena pensão de alimentos."Em depoimento, jurou que era estéril", confessa Lisa, que assume que o pai também lhe chegou a garantir que nada receberia caso morresse.Mesmo assim, deu o nome de Lisa a um dos primeiros computadores da Apple, empresa que ajudou a transformar num sério caso de sucesso.Entre os excertos já partilhados do livro, há exemplos de um pai distante e cruel, que chegou mesmo a dizer à filha que esta cheirava "a casa de banho" quando esta o visitava numa altura em que já se encontrava doente.Steve Jobs, recorde-se, acabaria por morrer em 2011, vítima de cancro no pâncreas. Tinha 56 anos.O livro já está a causar polémica, especialmente no seio da família.Chrisann Brennan, confirmou ao The New York Times que, embora tenha sido "mesmo muito difícil" ler o livro da filha, a descrição de Jobs está "correta" e poderá, até, ser bastante generosa para com o criador do Macbook, do iPad e do iPhone.