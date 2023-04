Aprovação a Lula da Silva cai quatro pontos em dois meses e reprovação sobe nove

Pouco mais de 100 dias depois de ter assumido a presidência do Brasil pela terceira vez, em 1 de Janeiro, Lula da Silva está a atravessar um período de baixa popularidade inédita na sua longa carreira política. A queda de popularidade do chefe de Estado, de 77 anos, que terminou os seus outros dois mandatos presidenciais como campeão de aprovação entre presidentes, foi revelada esta quarta-feira pelo Instituto Genial Quaest.

De acordo com o levantamento, entre Fevereiro e Abril, Lula da Silva caiu quatro pontos na aprovação popular, passando de 40% para 36%. Já os brasileiros que desaprovam o presidente com pouco mais de três meses e meio no cargo pularam no mesmo período de 20% para 29%, uma disparada significativa para um percurso tão curto de nove pontos.

Ainda de acordo com o levantamento realizado pelo Genial Quaest em todas as regiões do Brasil, 55% dos brasileiros avaliam que Lula não está a cumprir o que prometeu durante a campanha eleitoral. O estudo mostra que 53% avaliam que Lula até está bem intencionado e tem tentado, mas falhou em várias áreas.

O apoio a Lula da Silva mostrado neste levantamento é o menor para o período dos primeiros três meses de todas as suas passagens pela presidência. Com exceção da área social, onde a aprovação a medidas como a contratação de mais médicos e o aumento do programa Bolsa Família são aprovados pela maioria dos brasileiros, Lula tem dececionado muita gente, principalmente na área económica, na nomeação para cargos importantes de pessoas acusadas de irregularidades e, nos últimos tempos, por uma radicalização no tom e no discurso.