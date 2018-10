Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aproximação de duas tempestades coloca em alerta 18 províncias de Espanha

Para já, não há ainda indicações de que as tempestades vão afetar Portugal.

11:37

Dezoito províncias de Espanha estão em alerta esta quinta-feira devido à aproximação de duas tempestades sobre a Península Ibérica, uma do Mediterrâneo e outra do Atlântico.



Segundo avança a Agência de Meteorologia espanhola (Aemet), o alerta é vermelho no município de Castelló de la Plana, devido à chuva e vento fortes, e alerta laranja devido a tempestades que deverão afetar a costa do norte e sul do município.



Valência, Andaluzia, Barcelona e também Catalunha estão também em alerta devido à chuva.



Para já, não há ainda indicações de que as tempestades vão afetar Portugal.