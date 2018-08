Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Aquarius" chegou a Malta com 141 migrantes resgatados do mar

Portugal aceitou receber 30 pessoas.

Por Lusa | 14:28

O navio humanitário "Aquarius" chegou esta quarta-feira a Malta, onde vão desembarcar os 141 migrantes resgatados do mar, que serão acolhidos por cinco países, entre os quais Portugal.



O navio, operado pelas organizações não-governamentais SOS Mediterranée e Médicos Sem Fronteiras, entrou no porto pouco depois das 14h00 locais (13h00 em Lisboa).



O "Aquarius" resgatou os migrantes em duas operações diferentes em águas internacionais ao largo da Líbia na sexta-feira passada, mas foi proibido por Itália e por Malta de desembarcar os migrantes num dos seus portos.



A situação só se desbloqueou na terça-feira, devido a um acordo entre Malta e cinco países europeus - Portugal, Alemanha, Espanha, França e Luxemburgo - que se disponibilizaram para acolher cada um parte dos migrantes.



Portugal aceitou receber 30 pessoas, do "Aquarius" mas também de outras pequenas embarcações que acostaram a Malta, e vai enviar uma equipa do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) a Malta, explicou na terça-feira o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.



Segundo a SOS Mediterranée e os Médicos Sem Fronteiras, quase metade dos migrantes a bordo do "Aquarius" são menores não acompanhados, provenientes de países como Bangladesh, Camarões, Costa do Marfim, Egito, Eritreia, Gana, Marrocos, Nigéria, Senegal e Somália.