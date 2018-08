Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal faz acordo e recebe 30 migrantes

Governo quer uma solução europeia para os fluxos de migrações.

Por Beatriz Garcia e Edgar Nascimento | 10:25

Portugal está disponível para receber 30 dos 244 migrantes que se encontram no navio humanitário ‘Aquarius’ - embarcação das organizações não-governamentais SOS Méditerranée e Médicos Sem Fronteiras -, e em outras pequenas embarcações que estão a atracar em Malta, segundo o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.



"Portugal, Espanha e França articularam-se e, tal como já tinham feito em casos anteriores, mostraram uma disponibilidade comum para acolhimento e Malta autorizou a atracagem do navio", explicou Eduardo Cabrita.



A decisão foi acordada entre os Governos dos três países e comunicada à Comissão Europeia, mas há outros países que também ponderam ajudar os refugiados. Além de Portugal, Espanha e França, Alemanha e Luxemburgo também estão disponíveis para acolher mais migrantes do navio ‘Aquarius’.



Durante as próximas semanas uma equipa do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras irá deslocar-se a Malta para avaliar e garantir o acolhimento dos 30 migrantes em Portugal.



Apesar da disponibilidade de Portugal para acolher migrantes, o Governo defende uma solução europeia integrada para responder ao fluxo de migrantes que chegam à Europa através do Mediterrâneo. "Entendemos que deve haver uma posição estável de nível europeu envolvendo todos", afirmou o ministro.



O diretor de operações da SOS Méditerranée, Frédéric Penard, disse que o problema da migração é dos 28 países da União Europeia. "Não podemos fugir da responsabilidade e devemos trabalhar em conjunto", referiu.



SAIBA MAIS

73

Migrantes do total de 141 pessoas a bordo do navio humanitário ‘Aquarius’ são menores de idade, sendo que a maioria é natural da Somália e da Eritreia. Também se encontram a bordo cidadãos oriundos do Bangladesh, Camarões, Gana, Costa do Marfim, Nigéria, Marrocos e Egito.



Espanha com 60 migrantes

O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez publicou ontem na conta oficial do Twitter que a Espanha vai acolher 60 pessoas dos migrantes da embarcação ‘Aquarius’. A Comissão Europeia anunciou que os 141 migrantes do navio que vai aportar em Malta, também vão ser distribuídos entre França, Alemanha, Luxemburgo e Portugal.