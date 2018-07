Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novo navio de transporte de migrantes em Espanha

Barco atracou quarta-feira em Barcelona, depois de ser rejeitado por Itália e por Malta.

Por Rita F. Batista | 10:29

Um barco humanitário que transportava 60 migrantes resgatados ao largo da Líbia atracou quarta-feira em Barcelona, Espanha, depois de ser rejeitado por Itália e por Malta.



Esta é a segunda vez, no espaço de um mês, que Espanha socorre migrantes rejeitados por esses dois países. Mas, desta feita, a iniciativa não foi do novo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, mas sim de Ada Colau, presidente da Câmara de Barcelona.



Colau frisou que a solidariedade faz parte dos valores "da Europa que queremos, onde a vida é celebrada e protegida". Em maio, Espanha tinha já aberto as portas aos 629 migrantes do ‘Aquarius’. Entre os migrantes do navio que chegou a Barcelona contam-se cinco mulheres e quatro crianças.



Na semana passada, os líderes da UE assinaram um acordo para resolver a crise, prevendo o reforço das fronteiras externas da Europa e a criação de centros de triagem em solo europeu.n *com F.J.G./agências