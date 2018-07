Navio Open Arms resgatou 60 migrantes e já chegou a Barcelona

Embarcação estava há quatro dias no Mediterrâneo.

Por Lusa | 10:32

O navio Open Arms da ONG catalã Proactiva chegou esta manhã ao porto de Barcelona, depois de quatro dias a navegar no Mediterrâneo, com 60 migrantes a bordo de 14 nacionalidades diferentes.

Os 50 homens, cinco mulheres e cinco menores, três deles não acompanhados, estão em bem saúde, segundo uma porta-voz da Organização Não-governamental (ONG) Proativa citada pela imprensa espanhola.

Os migrantes, que desde a sua chegada estão a ser vistos por uma equipa da Cruz Vermelha, são provenientes do Sudão do Sul, Mali, Síria, Burkina Faso, Costa do Marfim, Eritreia, Egito, República Centro-Africana, Camarões, Etiópia, Líbia, Bangladesh e Guiné-Conacri.