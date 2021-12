Arnold Schwarzenegger doa 25 casas a veteranos de guerra sem-abrigo

O famoso ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, ofereceu na véspera de Natal 25 casas pré-fabricadas à instituição Village for Vets, uma associação que ajuda veteranos de guerra sem-abrigo.

Arnold pagou 250 mil dólares pelas casas, o que equivale a cerca de 220 mil euros. O ex-governador fez várias publicações no Twitter onde promoveu a associação sem fins lucrativos e apelou para a ajuda comunitária para com os veteranos de guerra nesta época natalícia. Desde a doação que a associação Village for Vets tornou-se mais conhecida e segundo revela Arnold no Twitter "dezenas de pessoas já contribuíram" para a causa.

As casas pré-fabricadas, que são adquiridas pela instituição, contam com ar-condicionado, um sistema de aquecimento e electricidade.

Today, I celebrated Christmas early. The 25 homes I donated for homeless veterans were installed here in LA. It was fantastic to spend some time with our heroes and welcome them into their new homes. pic.twitter.com/2mHKfoZ65V