Ashli Babbit: a veterana da Força Aérea que apoiava Trump e acabou abatida a tiro na invasão do Capitólio

A identidade da apoiante de Donald Trump que acabou morta após ser baleada na invasão ao Capitólio, esta quarta-feira, acaba de ser revelada: trata-se de Ashli Babbit uma veterana da Força Aérea norte-americana, casada e que vivia em San Diego.

A mulher, de 35 anos, foi atingida no peito, ao que tudo indica pela polícia do Capitólio, quando tentava invadir o Senado. A família descreve-a como uma "fervorosa patriota" e era comum Ashli fazer publicações de apoio a Donald Trump. Horas antes de morrer nos tumultos, a norte-americana tinha deixado no Twitter (entretanto a sua conta foi suspensa) uma lista do que "É necessário ser feito antes do Congresso se reunir" para decidir confirmar a vitória nas eleições a Biden.

A lista incluía a demissão de Mike Pence, que Babbit considerava "um traidor que tem que ser acusado de traição" e pedia a demissão dos republicanos que criticavam Trump.

"Não sei porque ela decidiu fazer uma coisa destas", lamenta a cunhada de Ashli. Já o irmão da apoiante de Trump recorda-a como "uma veterana que serviu o seu país durante 14 anos" e "uma grande patriota para todos os que a conheciam".

À WUSA 9, um dos apoiantes que estava com Ashli descreveu o momento em que a mulher foi atingida.

"Havia muitos polícias a gritarem para recuarmos. Ela não acatou o que estavam a dizer e nós corremos para a puxar da porta que estava a tentar transpor. Ainda a tentámos puxar, mas ela acabou por cair para trás quando foi atingida por um disparo. Ela começou a dizer ‘estou bem, estou fixe’, mas depois começou a sangrar abundantemente do nariz e da boca, e aí já não percebia se estava viva ou morta", revelou um dos invasores do Capitólio.