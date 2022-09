Aspirante a "Barbie" já levou 30 injeções de ácido hialurónico e não quer parar

A aspirante a "Barbie" da vida real, Andrea Ivanova, de 23 anos, já levou 30 injeções de ácido hialurónico e quer fazer ainda mais cirurgias para conseguir ter "os maiores lábios do mundo".



Apesar dos avisos dos médicos sobre o risco de excesso de ácido e da possibilidade de procedimentos futuros "fatais", uma vez que Andrea já tem as narinas quase bloqueadas pelos lábios e já tem dificuldades em comer, a "Barbie" búlgara insiste que nada a impedirá de continuar com as injeções nos lábios.



Andrea começou sua transformação chocante em 2018 e, desde aí, para além dos lábios, já aumentou os seios e modelou o queixo e mandíbula, de forma a alongar o rosto.







O visual marcante de Andrea atraiu uma legião de fãs e mais de 20 mil seguidores. Segundo a aspirante a "Barbie", "todos os dias, muitos fãs diferentes partes de todo o mundo" lhe enviam milhares de mensagens nas redes sociais e convidam-na para férias em diferentes países.



