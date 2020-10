Assassino do ator Rafael Miguel preso no Brasil após mais de um ano fugitivo

O homem acusado de assassinar à queima-roupa e a sangue-frio em junho de 2019 o ator brasileiro Rafael Miguel, na altura com 22 anos, e os pais do rapaz, João Alcísio Miguel, de 52, e Míriam Selma Miguel, de 50, em São Paulo, foi preso esta quarta-feira no norte do estado do Paraná, no sul do Brasil. Paulo Cupertino Matias estava fugitivo há um ano e quatro meses e era um dos criminosos mais procurados do Brasil.

A prisão de Cupertino aconteceu dois dias depois de a polícia ter descoberto a nova identidade que ele usava e ter divulgado à imprensa. Provavelmente após uma denúncia anónima de alguém que o reconheceu após a divulgação das imagens da identidade, foi localizado e preso.

Paulo Cupertino Matias, considerado um homem violento pela família e vizinhos, matou Rafael Miguel e os pais do ator à porta da casa onde vivia, na zona sul de São Paulo. Não aceitava de forma alguma o namoro da filha com o ator, e, nesse dia, quando Rafael Miguel e os pais chegaram à porta de sua casa para tentarem conversar e fazê-lo aceitar o relacionamento, Cupertino empunhou de repente uma arma e, sem querer ouvir ninguém, disparou 13 tiros contra o jovem, o pai e a mãe dele, que morreram no local.

Mostrando ousadia, Paulo Cupertino Matias foi a um registo civil no sul do país e conseguiu tirar novos documentos de forma legal, com outro nome e outro número de contribuinte. Foi depois a uma pequena cidade no interior do Paraná, Jataízinho, apresentou uma certidão de nascimento, essa sim, falsa, com outro nome, e conseguiu dessa forma uma nova identidade, que só foi descoberta esta segunda-feira.

O crime chocou o Brasil em 2019 e teve imensa repercussão, tanto pela brutalidade como por Rafael Miguel ser bastante conhecido. Rafael Miguel começou a fazer papéis na televisão ainda criança, nomeadamente em publicidade, e depois seguiu a carreira nas novelas, inclusive na TV Globo.