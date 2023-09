Um assessor do parlamento do Reino Unido foi detido em março por suspeitas de espionagem para a China, revelou no sábado a Polícia Metropolitana, responsável pela região de Londres.

"Agentes do Serviço de Polícia Metropolitana detiveram dois homens em 13 de março sob suspeita de crimes" referentes à Lei de Segredos Oficiais de 1911, um na região de Oxford, no sudeste de Inglaterra e o outro em Edimburgo, capital da Escócia, confirmou a polícia.

Os dois homens foram libertados sob fiança.