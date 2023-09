Sunak denunciou interferência de Pequim após detenções por espionagem

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, manifestou este domingo ao seu homólogo chinês a "profunda preocupação" pela "interferência chinesa na democracia parlamentar britânica", após a revelação de uma detenção por espionagem , disse um porta-voz de Downing Street.

O chefe do governo britânico encontrou-se com o primeiro-ministro chinês Li Qiang à margem da cimeira do G20 em Nova Deli, na ìndia, e manifestou a sua "profunda preocupação com a interferência chinesa na democracia parlamentar britânica", na sequência da revelação de que um jovem que trabalhava no parlamento de Westminster tinha sido detido por espionagem em março.

Segundo o The Sunday Times, as autoridades britânicas detiveram, em março, dois funcionários do parlamento, acusados de violar a Lei dos Segredos Oficiais por alegadamente espiarem para a China.