Assistentes pessoais recusam trabalhar para Harry e Meghan

Duque e Duquesa de Sussex perderam três assistentes desde o casamento.

21:59

Três pessoas que trabalhavam como assistentes pessoais do príncipe Harry e de Meghan Markle demitiram-se nos últimos seis meses.



Duas das pessoas já trabalhavam para a família real há vários anos e a terceira deixou o cargo seis meses depois de trabalhar com os duques, segundo avança o jornal britânico Daily Mail.

"Perder um membro da nossa equipa pode acontecer a qualquer um. No entanto, perder três em apenas poucos meses começa a parecer uma debandada", terá adiantado fonte próxima do palácio real ao jornal.

A mais recente demissão foi a da assistente pessoal de Meghan, conhecida por Melissa, que deixou o seu cargo no palácio de Kensington após trabalhar seis meses com a duquesa.

Edward Lane Fox, descrito como "braço direito do príncipe", deixou o trabalho no último verão depois de cinco anos a trabalhar com Harry.

O terceiro membro da equipa a apresentar a demissão foi a nova secretária pessoal do casal, Samantha Cohen, cuja saída está prevista depois de trabalhar com a família real durante 17 anos.

O biógrafo da família real, Robert Jobson, adianta no novo livro os preparativos do casamento, que envolveram momentos de muito stress entre Harry e os trabalhadores.

"O que Meghan quiser, Meghan terá", afirmou o príncipe, segundo avança Robert.

Jobson afirmou também que a Rainha Isabel II terá avisado Harry de que a duquesa precisa de repensar na forma como fala com os membros da equipa e ser cuidadosa a seguir os protocolos da família real.