Asteróide misterioso que passou perto da Terra pode ser uma nave espacial

É um cometa? Um asteróide? A verdade é que Oumuamua é um objeto interestelar misterioso que passou no ano passado pelo nosso Sistema Solar e que desde então tem intrigado a comunidade científica. À falta de meios e estudos adicionais para o designar, os cientistas que estudaram o fenómeno decidiram intitulá-lo como uma "nova classe de objeto interestelar".

Sabe-se muito pouco sobre o objeto em questão e há muitas perguntas sobre o mesmo, o que levou Shmuel Bialy e Abraham Loeb, investigadores no Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, a escrever um artigo científico sobre a hipótese de Oumuamua ser uma nave espacial alienígena que passou perto da Terra para recolher informações sobre o planeta. Dadas as características misteriosas do corpo, é uma hipótese.



"Alternativamente, um cenário mais exótico é que o Oumuamua poderá ser uma sonda totalmente funcional enviada intencionalmente para a Terra por uma civilização alien", lê-se no estudo citado pela Sábado.



Identificado em outubro de 2017 pelo telescópio Pan- STARRS 1, no Havai, os cientistas apressaram-se a reunir mais informações sobre o objeto: descobriram que este tinha viajado para o nosso Sistema Solar vindo de outro e que apresentava uma estranha constituição, sendo alongado, com uma forma similar a um charuto, vermelho-escuro e com um comprimento sensivelmente dez vezes maior do que a largura. Quando foi observado pelos investigadores, estava a viajar a 315.431 quilómetros por hora, conforme é explicado no artigo submetido para publicação na revista científica Astrophysical Journal Letters.





The thing you have to understand is: scientists are perfectly happy to publish an outlandish idea if it has even the tiniest *sliver* of a chance of not being wrong. But until every other possibility has been exhausted dozen times over, even the authors probably don’t believe it.