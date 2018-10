Vídeo mostra aflição de astronautas da NASA no momento da falha em foguetão

Dois astronautas foram obrigados a aterrar de emergência após uma falha no acelerador do foguetão onde se encontravam.A cápsula que carregava a equipa já aterrou e, de acordo com a NASA, os astronautas "estão bem".

A operação foi acionada quando os controladores de voo descobriram um problema com o acelerador que estava configurado para levá-los até à estação espacial internacional.



O astronauta da NASA, Nick Hague, e Alexei Ovchinin, da Roscosmos, descolaram no foguetão Soyuz como previsto esta quinta-feira, na base de lançamentode espacial de Baikonur, controlado pela Rússia, no Cazaquistão.



A equipa deveria atracar no posto avançado de órbita seis horas depois, mas o aparelho sofreu uma falha minutos após o lançamento.

LIFTOFF! Shooting into the sky at 4:40am ET, the Soyuz rocket carrying @AstroHague and Alexey Ovchinin leaves Earth on a four-orbit, six-hour journey to the @Space_Station. Watch: https://t.co/BjMDNrNorR pic.twitter.com/0Cfm0Uu2Jx