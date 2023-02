Astrónomos descobrem novo anel no Sistema Solar, em torno do planeta-anão Quaoar

Astrónomos descobriram um novo anel no Sistema Solar, em torno do planeta-anão Quaoar, que orbita o Sol para lá de Neptuno, revela um estudo esta quarta-feira divulgado na edição digital da revista científica Nature.

O estudo concluiu que o anel denso de Quaoar é único, pois orbita muito mais longe do planeta do que os anéis em redor de Saturno. Contudo, o anel de Quaoar é mais pequeno que o sistema de anéis do planeta gigante gasoso.

A descoberta foi feita por uma equipa internacional de astrónomos, que usou uma câmara de alta velocidade "extremamente sensível" instalada no maior telescópio ótico do mundo, o Grande Telescópio das Canárias, em Espanha, e o satélite europeu Cheops (que tem na coordenação científica investigadores portugueses). As observações foram realizadas entre 2018 e 2021.