Atacante de Bolsonaro diz ter agido "a mando de Deus"

O líder da corrida presidencial brasileira, Jair Bolsonaro, vítima de um atentado com faca na tarde desta quinta-feira, foi submetido a uma delicada cirurgia para estancar uma forte hemorragia interna e os ferimentos provocados pela agressão. A cirurgia, que durou cerca de três horas, foi realizada no hospital da Santa Casa da cidade de Juíz de Fora, no estado de Minas Gerais, onde o atentado aconteceu.Em comunicado, a direção clínica do hospital divulgou perto das 19 horas locais - mais quatro em Lisboa - que Bolsonaro sofreu diversas lesões internas na região abdominal, entre elas cortes em três pontos do intestino delgado, no intestino grosso e um outro corte numa importante artéria da região. Todos os cortes foram fechados com sucesso, adiantou o hospital no comunicado.Ainda segundo as informações avançadas pela unidade hospitalar, a perda de sangue de Jair Bolsonaro foi muito acentuada e obrigou os médicos a fazerem transfusões. Após a cirurgia, o candidato foi levado para um leito da UTI, Unidade de Tratamento Intensivo, e o seu estado não aconselhava ser transferido para um hospital de São Paulo ou do Rio.