Ataque suicida na Líbia faz pelo menos oito mortos e oito feridos

Maioria das vítimas são civis.

Por Lusa | 03:38

Pelo menos oito pessoas morreram e outras oito ficaram feridas num atentado suicida contra uma barreira de segurança na Líbia, revelaram esta sexta-feira as autoridades policiais da cidade de Akhdabiya, situada a leste de Trípoli.

Segundo o relato do general Fawzi al-Mansuri, chefe da segurança local, um bombista suicida lançou um veículo armado com explosivos contra uma barreira das forças leais ao marechal Khalifa Haftar. A maioria das vítimas são civis.

"Cinco pessoas terão morrido à chegada ao hospital pouco depois do atentado", revelou um funcionário do hospital público da cidade. Três dos 11 feridos que deram entrada no hospital faleceram mais tarde, acrescentou a mesma fonte, pedindo para não ser identificada, conta a AFP.