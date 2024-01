Atentado em comício de partido de ex-PM Khan causa quatro mortos no Paquistão

Pelo menos quatro pessoas morreram e cinco ficaram feridas num atentado bombista esta terça-feira na província do Baluchistão (sul do Paquistão) num comício do partido Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) do antigo primeiro-ministro Imran Khan.

"Quatro pessoas foram mortas e cinco outras ficaram feridas. A explosão ocorreu durante um comício do PTI. De acordo com a investigação preliminar, a bomba foi colocada com antecedência", disse à agência noticiosa espanhola EFE Inayat Ullah Bangulzai, superintendente sénior da polícia da cidade de Sibi, onde ocorreu o ataque.

O partido político "condenou veementemente a explosão", que, até agora, não foi reivindicada por nenhum grupo armado, e pediu uma investigação sobre o incidente, acusando o governo de escalar a violência no país antes das eleições de 08 de fevereiro.