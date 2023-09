Ataque de bombista suicida faz pelo menos 52 mortos e mais de 50 feridos no Paquistão

Pelo menos 52 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas, esta sexta-feira, na sequência de um ataque suicida perto de uma manifestação religiosa na província do Baluchistão, sul do Paquistão.

"O bombista detonou-se perto do veículo do superintendente-adjunto da polícia", disse à Reuters o inspetor-geral adjunto da polícia, Munir Ahmed.



A explosão ocorreu perto de uma mesquita na província do Balochistão, onde as pessoas estavam reunidas para uma procissão para marcar o aniversário de Maomé, um feriado público, acrescentou Munir Ahmed.



De acordo com a Reuters, o Paquistão tem assistido a um recrudescimento dos ataques de militantes islâmicos desde o ano passado, quando o cessar-fogo entre o governo e o Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), uma organização que agrupa vários grupos islâmicos sunitas de linha dura, foi interrompido.



O TTP negou ter efectuado o ataque.