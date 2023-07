Pelo menos 40 mortos e 130 feridos após explosão no Paquistão em encontro de partido conservador

Pelo menos 40 pessoas morreram e 130 ficaram feridas numa explosão em Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste do Paquistão. O incidente aconteceu durante um encontro político na província asiática, informa a polícia local, citada pela Reuters.Ainda não são conhecidos os motivos que levaram ao acidente no encontro do partido conservador Jamiat Ulema Islam-Fazl, associados ao radicalismo islâmico.As autoridades informam que foi declarada emergência nos hospitais mais próximos, que recebem a maioria das vítimas.Em atualização