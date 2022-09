Dez mortos devido a esfaqueamentos no Canadá

Dez pessoas foram mortas e pelo menos 15 ficaram feridas numa série de esfaqueamentos em vários locais de Saskatoon, no Canadá, este domingo.De acordo com a polícia canadiana, citada pela Reuters, pode haver mais feridos que foram transportados para vários hospitais.

As autoridades estão a investigar 13 cenas de crime e à procura de dois suspeitos, Damien Sanderson e Myles Sanderson, que estão "armados e são perigosos".

Na conferência de impresa, a polícia salientou ainda que algumas das vítimas parecem ter sido alvo dos suspeitos, enquanto que outras foram atacadas aleatoriamente.



Update #5 for Dangerous Person Alert issued by Melfort RCMP: #RCMPSK received a report the suspects may traveling in the Arcola Ave area around 11:45 a.m. in Regina, SK in a black, Nissan Rogue with SK license 119 MPI. pic.twitter.com/dYlVTmP1CL