Atirador mata oito pessoas em casas de massagens nos EUA

Um homem armado matou oito pessoas a tiro em casas de massagens na área de Atlanta, EUA, na madrugada desta quarta-feira. Seis das vítimas são mulheres de origem asiática e a polícia não descarta uma possível motivação racista, apesar de o atirador, já detido, ter confessado que agiu por ser "viciado em sexo" e querer " acabar com a tentação".

Os ataques ocorreram no espaço de pouco mais de uma hora em três locais distintos, todos identificados como SPAs asiáticos ou casas de massagens.





No primeiro local, o atirador alvejou cinco pessoas, duas das quais tiveram morte imediata e outras duas morreram já no hospital. Cerca de uma hora depois, as autoridades foram chamadas a outro estabelecimento na zona nordeste de Atlanta, tendo encontrado mais duas vítimas mortais. Enquanto investigavam este tiroteio, os agentes foram chamados a outra casa de massagens na mesma rua, onde descobriram mais uma mulher morta.

O suspeito, identificado como Robert Aaron Long, de 21 anos, foi detido sem oferecer resistência a mais de 200 quilómetros de Atlanta.



"Ele disse que é viciado em sexo e que considera estes locais como uma tentação que queria eliminar", disse o comandante da polícia local, adiantando que, apesar da confissão, as autoridades não descartam uma possível motivação racial.