Robert Aaron Long: quem é o suspeito dos ataques na Geórgia que vitimaram oito pessoas

Foi detido no

em Cordele, Condado de Crisp, pelas autoridades do Condado de Cherokee.

Robert Aaron Long tem 21 anos e é suspeito de um tiroteio que vitimou pelo menos oito pessoas no estado de Geórgia, Estados Unidos da América.O suspeito é natural da cidade de Woodstock, e, em 2017, formou-se na Sequoyah High Schoolk, em Hickory Flat. Segundo um ex-colega de escola, Robert Aaron Long, é uma pessoa inocente e bastante religiosa.Frequentou a Crabapple First Baptist Church com os pais e irmã mais nova, onde se tornou membro da equipa do Ministério Estudantil.Na madrugada desta quarta-feira foi detido pelas autoridades após o tiroteio. O jovem conduzia um veículo escuro e foi apanhado pela polícia, que recorreu a uma manobra de perseguição (conhecida como TIP) de forma a que Robert Aarong Long perdesse o controlo do carro.Centro de Detenção do Condado de Crisp,