Atleta paraplégico obrigado a urinar em garrafa durante voo

Darren Belling, de 52 anos, diz ter-lhe sido recusado o acesso à casa de banho.

Um atleta paraplégico, Darren Belling, de 52 anos, disse que foi forçado a urinar numa garrafa durante um voo da companhia FlyDubai depois de ter sido informado que não podia ter acesso à casa de banho.



Em declarações à BBC, o atleta explicou que tudo aconteceu quando voava para a Finlândia, em outubro, para representar a Austrália no Mundial de Hóquei no Gelo.



Durante o voo, que partia do Dubai, os comissários de bordo disseram ao atleta que não era possível fornecer uma cadeira de rodas.



"Eles disseram que não têm disponíveis cadeiras de rodas a bordo. Disseram-me apenas para esperar pelo fim do voo, de sete horas de duração", contou Darren Belling.



Depois de uma discussão, a equipa trouxe uma garrafa de água vazia para que o atleta pudesse urinar enquanto estava sentado.