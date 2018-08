Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ator Shaun Weiss internado em clínica de reabilitação

Revelação feita pela antiga estrela da Disney no Facebook.

15:37

O ator norte-americano Shaun Weiss, conhecido pela sua participação em filmes da Disney como o "The Mighty Ducks", foi internado numa clínica de reabilitação. O anúncio foi feito pelo próprio na sua página de Facebook.



"Sem tratamento imediato, a minha vida está em perigo eminente", explicou o ator a poucos dias de completar 40 anos.



A ex-estrelas de filmes da Disney diz que quer libertar-se dos "padrões autodestrutivos de comportamento e de abuso de drogas que o lançaram não só para o fundo do poço mas também para debaixo do próprio fundo".



Weiss sublinhou ainda o facto de estar a receber muito apoio e carinho por parte dos fãs.



O ator foi detido pela polícia várias vezes por desordem na via pública e condução sob o efeito de drogas.