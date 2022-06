É um relato inesperado que está a chocar e a comover o Brasil: a atriz Klara Castanho, que participou em telenovelas da Globo como ‘Amor à Vida’, usou as redes sociais para revelar que foi violada, descobriu a gravidez a poucos dias do parto e acabou por entregar o bebé para adoção. A jovem de 21 anos publicou uma carta no Instagram, depois de o caso ter sido descoberto. Algo que a fez agora vir a público relatar o drama pessoal.









“É o relato mais difícil da minha vida”, começou por dizer a atriz. E acrescentou: “Não posso silenciar ao ver pessoas conspirando e criando versões sobre uma violência repulsiva e de um trauma que eu sofri. Eu fui estuprada. Relembrar esse episódio traz uma sensação de morte, porque algo morreu em mim.”

Na altura dos factos, Klara Castanho encontrava-se longe da família e sozinha. Depois da violação, decidiu tomar a pílula do dia seguinte e fingiu que nada tinha acontecido. Mas aconteceu: apesar de continuar com menstruação, descobriu mais tarde que estava grávida. Ao dar luz, deu o bebé para adoção. “Não tinha (e não tenho) condições emocionais de dar para a criança o amor, o cuidado e tudo o que ela merece”, referiu.