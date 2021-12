Mulher que alegadamente era infértil dá à luz quatro filhos

Vickie O’Donnell de 28 anos e proveniente do País de Gales estava sem esperança em ter filhos, após ser diagnosticada com ovários policísticos, uma doença que afeta a menstruação e ovulação. Contra todos os prognósticos médicos e tentativas de gravidez falhadas Vickie é agora mãe de quatro bebés.

A mulher sempre teve o sonho de ter filhos e criar uma família desde muito cedo, porém quando tentou engravidar não conseguiu. Vickie não escondia o seu sonho em ser mãe e todas as pessoas da sua família acreditavam que ela iria ser mãe cedo, porém, o destino tinha outros planos reservados para Vickie e o seu noivo Jamie.

Com o passar dos anos, o casal pouco acreditava na possibilidade de ter filhos, tendo até sido pensada a adoção de uma criança, mas após bastantes testes e medicação de fertilidade Vickie engravidou. Ela descreve o episódio para o jornal inglês Mirror, como "inesperado", visto que durante cinco anos o teste de gravidez sempre deu negativo.

Após 11 semanas do nascimento do primeiro filho, Vickie ficou sem menstruação, a mulher não se preocupou com o sinal de gravidez pois era impensável estar grávida novamente, mas a verdade é que estava. Incrédula, a mulher dirigiu-se ao hospital onde soube que esperava a chegada de trigémeos.

Os trigémeos já nasceram e passaram este ano o primeiro natal em família. O casal sente-se concretizado e diz que é uma "sensação maravilhosa" ter uma família de seis pessoas.