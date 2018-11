Atriz Maitê Proença proposta para ministra de Bolsonaro

Sugestão para a pasta do Ambiente foi feita ao presidente do Brasil por um grupo de ambientalistas.

17:31

O nome da atriz Maitê Proença foi proposto por um grupo de ambientalistas ao presidente Jair Bolsonaro, para integrar a pasta do Ministério do Meio Ambiente. A informação está a ser avançada na conhecida coluna de Ancelmo Gois, no jornal O Globo, esta segunda-feira.

Apesar da atriz não ter qualquer ligação partidária ou política, Maitê mantém uma boa relação com algumas das personalidades próximas de Bolsonaro. A artista foi casada com o empresário Pablo Marinho (ligado ao presidente eleito), com o qual tem um filho.



No entanto, segundo a mesma fonte, Maitê acredita que esta ainda pode ser "apenas uma ideia".

"A ideia é tirar a imagem a que o setor ambiental está associado. Trazer um nome que possa abrir as portas que se fecham para os ecologistas. Um nome ligado a causas ambientais mas de forma isenta e que ponha a pasta acima de políticas picuinhas. Concordo com tudo, mas o meu nome é apenas uma ideia", avançou a atriz ao jornal.

Rodrigo Medeiros, vice-presidente de parcerias estratégicas da Conservação Internacional, avança que o nome da atriz pode trazer "tranquilidade" ao setor.

"Maitê não tem ligações políticas mas mostrou-se muito disposta a contribuir. Tem condições de manter um ótimo diálogo em todas as áreas", avançou Medeiros.



Recorde-se que Maitê esteve envolvida numa polémica que revoltou os internautas, ao satirizar Portugal e os portugueses num vídeo publicado pela atriz brasileira, em 2007.

As imagens mostram a atriz em Sintra, 'uma vilazinha perto de Lisboa', onde 'não se consegue enviar um e-mail', pelo Mosteiro dos Jerónimos e Padrão dos Descobrimentos, que segundo a própria foi mandado construir por Salazar, ditador que esteve 'cerca de 20 anos no poder'.