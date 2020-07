Atriz Naya Rivera morre afogada após salvar a vida do filho

A morte prematura de Naya Rivera, aos 33 anos, emocionou o Mundo. O corpo da atriz foi encontrado esta segunda-feira, dia 13, pelas autoridades norte-americanas, cinco dias depois do seu desaparecimento no lago Piru, na Califórnia, durante um passeio num barco com o filho Josey, de quatro anos. De acordo com a investigação ainda em curso, a eterna estrela da série juvenil ‘Glee’ terá morrido afogada, após salvar o menino.Rivera terá mergulhado com o filho, quando foi surpreendida por correntes. "Ela reuniu forças suficientes para levar o filho de volta para o barco, mas não o suficiente para se salvar", explicou Bill Ayub, xerife do condado de Ventura, na conferência de imprensa. O corpo de Rivera foi resgatado na parte nordeste do lago. "Essa área tem entre 15 e 20 metros de profundidade e há arbustos e árvores no leito", acrescentou o profissional, salientando as dificuldades nas buscas.A família da estrela norte-americana acompanhou todos os passos do resgate ao longo dos últimos dias. A seu lado estiveram alguns atores da série ‘Glee’. No momento em que as autoridades identificaram o corpo da atriz, os familiares e amigos juntaram as mãos e fizeram uma oração. As imagens da homenagem emocionaram milhões de admiradores, que mostraram a sua tristeza com a partida de Naya Rivera através das redes sociais.Ao longo dos últimos cinco dias, a polícia do condado de Ventura levou a cabo uma operação de resgate minuciosa, que incluiu cães e equipamento sonar. Contudo, viram-se em apuros com diversos obstáculos, tais como a pouca visibilidade das águas do lago.Naya Rivera, recorde-se, alugou um barco na quarta-feira, 8 de julho, para um passeio com o filho, Josey. O menino foi encontrado pelas autoridades sozinho na embarcação ao lado de vários pertences da mãe. Naquele momento, disse que viu a mãe desaparecer na água.Desde o momento em que souberam do desaparecimento da filha no lago Piru, Yolanda e George Rivera deslocaram-se de imediato para o local e disponibilizaram-se a ajudar as autoridades policiais nas operações de resgate. No terceiro dia da investigação, a mãe da estrela da série ‘Glee’ protagonizou um momento emotivo ao ajoelhar-se perante as margens do lago com os braços no ar, pedindo a Deus por boas notícias. A imagem tornou-se viral e acabou por correr o Mundo ao ser partilhada nas redes sociais, emocionando todos aqueles que tinham carinho pela atriz.Josey, filho de Naya Rivera, ficou entregue ao pai, Ryan Dorsey. Os dois foram surpreendidos pelos paparazzi em Los Angeles nos últimos dias. De acordo com a imprensa internacional, o ator e ex-companheiro da atriz vai ficar com a guarda do menino. Naya e Ryan tinham feito um acordo acerca das responsabilidades parentais em 2017, após uma separação conturbada. Mantinham atualmente uma relação cordial por causa do filho.Atores do ‘Glee’ protagonizaram diversas polémicas ao longo dos últimos anos. A alegada maldição sobre as estrelas da ficção norte-americana começou em 2013, com a morte do protagonista Cory Monteith. Já Mark Salling, que interpretou Puck, foi encontrado na posse de pornografia infantil em 2017.O ator Cory Monteith foi encontrado morto em 2013 num quarto de hotel em Vancouver. Partida do jovem de ‘Glee’ chocou o Mundo.O ator, que era um dos galãs da série ‘Glee’, suicidou-se aos 35 anos, após ser acusado de ter na sua posse imagens de pornografia infantil.A cantora Demi Lovato, colega de Naya, foi encontrada inconsciente em casa após sofrer uma overdose, em 2018. Fez reabilitação.