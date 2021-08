Aumenta o receio de golpe de Estado no Brasil

À medida que se aproxima o aniversário da Independência do Brasil, 7 de setembro, aumenta no país o receio de que Jair Bolsonaro concretize as suas ameaças de rutura institucional ou, até, de um golpe de Estado. Os apoiantes do presidente multiplicam os apelos à ação violenta contra o Congresso e o Supremo Tribunal, e o próprio Bolsonaro convocou os seus seguidores para um “necessário contragolpe”, afirmando-se “pronto para fazer o que o povo quiser”.









“Podem ter a certeza, vamos ter uma fotografia para o Mundo. Eu só posso fazer alguma coisa se vocês assim o desejarem”, afirmou Bolsonaro ao convocar os seus apoiantes a saírem às ruas no dia 7. As afirmações surgem dias depois de o presidente ter ameaçado que, “se for preciso, jogará fora das quatro linhas da Constituição”.





Leia também Juiz do Supremo arquiva pedido de investigação contra procurador-geral do Brasil Um apelo lançado nas redes sociais por um seguidor de Bolsonaro mostra claramente o intento do ato em Brasília: “Adentrar o Congresso e o Supremo Tribunal”, à semelhança do que fizeram os apoiantes de Trump no Capitólio. Noutra mensagem, o cantor Sérgio Reis apelou a um cerco a Brasília com milhares de camiões, seguido por um ultimato aos juízes do Supremo para se demitirem em 72 horas.

Em São Paulo também há um enorme receio de violência armada. O comandante da polícia do Interior, Alexander Lacerda, foi demitido após convocar os seus cerca de 5 mil subordinados a irem para as ruas armados apoiar Bolsonaro, mas outros membros da Polícia Militar, que tem 100 mil agentes, continuam a apelar à manifestação. De igual modo, também bispos e pastores evangélicos estão a exortar os fiéis a participarem nos atos convocados pelo presidente, e milionários de extrema-direita estão a oferecer-se para pagar as despesas e enviar milhares de autocarros cheios de gente para Brasília e São Paulo em apoio ao presidente.



SAIBA MAIS

1822



Foi o ano em que o Brasil proclamou a independência de Portugal. Na origem da revolta liderada por D. Pedro de Bragança esteve a decisão das Cortes de reverter o Brasil ao estatuto de colónia após seis anos como parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Esta designação fora adotada na sequência da fuga da Família Real para o Brasil, em 1807.





Grito do Ipiranga



“Independência ou morte!” foi o grito lançado por D. Pedro nas margens do rio Ipiranga que declarou a separação entre colónia e metrópole.