Austrália quer que origem do coronavírus em Wuhan seja investigada. China recusa essa ideia

O governo australiano quer que a origem do novo coronavírus em Wuhan seja investigada. A China, por outro lado, recusa qualquer investigação à origem da covid-19.



A rivalidade entre estes países é antiga e o novo coronavírus veio agravá-la. Com a obrigação de responder às necessidades a que a pandemia obriga, Pequim enviou aviões de carga com toneladas de equipamento médico para as ilhas do Pacífico e a Austrália viu-se obrigada a redobrar os esforços.

Este domingo, o governo australiano apelou que fosse iniciada uma investigação independente, recebendo uma resposta por parte da China esta segunda-feira.

"Os assuntos sobre o coronavírus são para serem avaliados de forma independente e acho importante que o façamos", avançou a ministra das Relações Estrangeiras da Austrália, Marise Payne, segundo avança a Reuters.



Marise afirmou ainda estar preocupada com a transparência dos dados e informações divulgados pela China. "A minha preocupação é com a transparência", continuou.



A estas questões, o governo chinês preparou uma resposta, apresentada esta segunda-feira. "A China expressa grande preocupação e uma oposição veemente sobre isto", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Geng Shuang.



Recorde-se que também Donald Trump, dos EUA, questionou diversas vezes a transparência da informação avançada pelos chineses, chegando mesmo a responsabilizar o país pela pandemia.



"Podia ter sido impedida antes de ter começado e não foi e o Mundo inteiro está a sofrer por causa disso", disse o presidente dos EUA no domingo. "Foi um erro incontrolado ou foi um erro deliberado? Há uma grande diferença. Em ambos os casos, deviam ter-nos avisado", acrescentou.