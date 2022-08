Os presidentes das câmaras de Lisboa e do Porto, Carlos Moedas e Rui Moreira, não participarão no próximo dia 7 de setembro nas comemorações dos 200 anos de independência do Brasil. Portugal será representado ao mais alto nível por Marcelo Rebelo de Sousa e pelo coração de D. Pedro IV, primeiro imperador do Brasil, que está desde dia 22 neste país.









Ver comentários