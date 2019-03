Juan Guaidó regressa à Venezuela e arrisca prisão

Autoproclamado presidente interino quer participar em manifestações "pela democracia".

16:31

Entramos a Venezuela como ciudadanos libres, que nadie nos diga lo contrario.



Ya sintiendo mi Sol de La Guaira, el brio del pueblo que nos esperó aquí.



#VamosBien #VamosJuntosALaCalle — Juan Guaidó (@jguaido) March 4, 2019

"Se o usurpador (Maduro) e seus cúmplices ousarem tentar me deter, será um dos últimos erros que vai cometer. Deixamos um caminho claro, com instruções claras a serem seguidas por nossos aliados internacionais e irmãos parlamentares. Estamos muito mais fortes do que nunca e não é hora de fraquejar", disse.

O político venezuelano Juan Guaidó, reconhecido pela maioria das nações ocidentais e da América do Sul como o presidente legítimo do país, conseguiu esta segunda-feira regressar ao seu país, segundo avança a agência Reuters.Juan Guaidó, chegou esta segunda-feira à tarde ao aeroporto internacional de Caracas, onde era aguardado por uma multidão composta por apoiantes e embaixadores de vários países europeus e latino-americanos, segundo imagens transmitidas em direto.O autoproclamado presidente interino venezuelano regressa ao país sob ameaças de prisão, mas manifesta-se "livre"."Entrámos na Venezuela como cidadãos livres, que ninguém nos diga o contrário", escreve no Twitter.No domingo, o político prometeu aos apoiantes que vai participar em manifestações em Caracas "pela democracia". Num discurso emitido nas redes sociais usou palavras duras:

Nos últimos dias, Guaidó esteve na Colômbia, no Brasil, Paraguai, Argentina e Equador. Está agora sob a ameaça de ser detido pelas forças de seguranças venezuelanas. O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela (STJ) proibiu, em finais de janeiro, o autoproclamado Presidente interino venezuelano de sair do país.