Autor de incêndio em estúdio de animação no Japão recorre da pena de morte

O mesmo tribunal tinha na quinta-feira condenado à morte Shinji Aoba por um dos crimes com mais vítimas no arquipélago nas últimas décadas e que desencadeou uma onda de indignação no Japão e no estrangeiro.

Os advogados do homem, de 45 anos, considerado culpado de cinco acusações, incluindo homicídio, tentativa de homicídio e fogo posto, recorreram da sentença, disse um porta-voz do tribunal à agência de notícias France-Presse (AFP).